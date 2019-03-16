الإرهابى منفذ هجوم نيوزيلندا.. موالٍ لليمين المتطرف الفرنسى

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية معلومات عن منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، أودى بحياة نحو 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين، موضحة تأثير الانتخابات الرئاسية الفرنسية على شخصية الإرهابي، الذي وصفته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بـ"الإرهابي العنيف".



وكشفت أن منفذ الهجوم، أسترالي (28 عاما) يدعى برينتون تاران، تم تحديد هويته من صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم نفسه في منشور له على "فيس بوك" و"تويتر" قبل الهجمات على مسجدين في كرايستشيرش، على أنه رجل أبيض عادي، من أسرة متواضعة، وينحدر من أصول اسكتلندية وأيرلندية وإنجليزية.