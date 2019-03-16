توقيف 75 متظاهرًا وإصابة 11 شرطيًا فى الجزائر

أعلنت الشرطة الجزائرية، مساء أمس الجمعة، توقيف 75 متظاهرًا، وإصابة 11 شرطيًا بجروح طفيفة في المظاهرات المناهضة لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.



وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.



ورفض المتظاهرون قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة، التي أعلن فيها تأجيل الانتخابات، وتمديد فترة ولايته، وعدم الترشح لفترة خامسة، ومنح البرلمان صلاحيات تأسيس نظام سياسي جديد.