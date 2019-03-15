غلق اللجان بعد انتهاء التصويت بانتخابات "الصحفيين"

أغلقت اللجان الانتخابية بنقابة الصحفيين، منذ قليل، أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، والتى أجريت على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلسه، في تمام الثامنة من مساء اليوم.



وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، قد أعلنت بدء التصويت في الساعة الثالثة، عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، بنسبة 25% +1.



وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت في الانتخابات يتم في ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.



وأشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.