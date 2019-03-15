القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
محافظات
الجمعة 15/مارس/2019 - 08:07 م

السيطرة على حريق هائل بمنزل فى الفيوم

السيطرة على حريق
الفيوم - مصطفي عبدالله العصيدي
dostor.org/2553724

نجح رجال الحماية المدنية بالفيوم، في السيطرة علي حريق هائل شب بمنزل ملحق به حظيرة مواشي بناحية قرية تطون التابعة لمركز أطسا بالفيوم، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي، أدى إلى تطاير الشرار واشتعال النيران بمحتويات المنزل والحظيرة الملحقة به.
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة أطسا، بورود بلاغ عن نشوب حريق بمنزل بقرية تطون دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المنازل المجاورة.
وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل على مساحة 165 متر ملحق به حظيرة مواشي مسقوفة بالخشب ملك علي حسن علي مرعي 72 سنة ضابط سابق بالقوات المسلحة -علي المعاش-، نتيجة ماس كهربائي بوصلة الثلاجة ما أدى إلى اشتعال النيران بالمنزل والحظيرة الملحقة ونتج عن الحادث احتراق محتويات المنزل من أجهزة كهربائية ومنقولات كما نتج عن الحريق نفوق 11 رأس ماشية (غنم) دون حدوث ثمة إصابات أو فيات، وباستدعاء مالك المنزل وبسؤاله أيد مضمون ما جاء بالفحص معللا سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث الذي تحرر عنه المحضر رقم 2195 إداري أطسا لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

العاهل السعودي يندد بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

محمد صلاح يعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا هجوم نيوزيلندا

تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات لإنشاء هوَّاية محطة مترو

رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ حادث إطلاق النار على المسجدين "ليس منّا"

ads
الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

استشهاد 3 مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

"فيفا" يقرر تنظيم كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا

الإنتاج الحربي يتعادل مع ضيفه النجوم 1-1 في الدوري الممتاز

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

استشهاد 3 مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

ads
كشكول

ختام المنتدى السادس للباحثين الشباب بألسن عين شمس

ننشر مواعيد التصفية النهائية لتحدى القراءة العربى بسوهاج الأزهرية

حملة نور الحياة تفحص عيون طلاب ١١ مدارس بالإسكندرية

بالأسماء.. تعيين أوائل الدفعات بخمس كليات بجامعة الأزهر

حلوان تنظم "الملتقى العلمى الأول للدراسات السياحية بالجامعات المصرية"

الأمصار

السبت.. إضراباً عاماً في غزة تنديداً بممارسات "حماس"

وفاة السعودي صاحب "السبابة" في حادث نيوزيلندا "صور"

هجوماً انتحارياً يستهدف مهاجرين من آخر جيب لداعش بسوريا

وفاة الأميرة السعودية البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل

فضيحة كبرى تهز نظام الملالي

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

"الاسترخاء والشاي والقهوة"..أبرز عادات وتقاليد مسلمي نيوزيلندا

شاهد.. هندى يأكل آلاف النحلات حية

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎