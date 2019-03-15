السيطرة على حريق هائل بمنزل فى الفيوم

نجح رجال الحماية المدنية بالفيوم، في السيطرة علي حريق هائل شب بمنزل ملحق به حظيرة مواشي بناحية قرية تطون التابعة لمركز أطسا بالفيوم، وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي، أدى إلى تطاير الشرار واشتعال النيران بمحتويات المنزل والحظيرة الملحقة به.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة أطسا، بورود بلاغ عن نشوب حريق بمنزل بقرية تطون دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المنازل المجاورة.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل على مساحة 165 متر ملحق به حظيرة مواشي مسقوفة بالخشب ملك علي حسن علي مرعي 72 سنة ضابط سابق بالقوات المسلحة -علي المعاش-، نتيجة ماس كهربائي بوصلة الثلاجة ما أدى إلى اشتعال النيران بالمنزل والحظيرة الملحقة ونتج عن الحادث احتراق محتويات المنزل من أجهزة كهربائية ومنقولات كما نتج عن الحريق نفوق 11 رأس ماشية (غنم) دون حدوث ثمة إصابات أو فيات، وباستدعاء مالك المنزل وبسؤاله أيد مضمون ما جاء بالفحص معللا سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث الذي تحرر عنه المحضر رقم 2195 إداري أطسا لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.