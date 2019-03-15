بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

بدأ، منذ قليل، فتح باب التصويت لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لاختيار النقيب رقم 22 خلفا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية مدته، ولاختيار 6 أعضاء جدد، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.



وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم، قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 2175 عضوا من الأعضاء المشتغلين في كشوف الجمعية، ويأتى اكتمال النصاب بعد أن مدت اللجنة الفترة اللازمة لتسجيل الأسماء مرتين لعدم اكتمال النصاب.



واعتمدت الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين تقرير مجلس النقابة من الفترة مارس 2017 وحتى فبراير 2019، وميزانية النقابة.