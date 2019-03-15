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الجمعة 15/مارس/2019 - 03:22 م

مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو

مصر للطيران تشارك
ا ش ا
dostor.org/2553539

شاركت شركة مصر للطيران فى معرض موسكو الدولي للسياحة "MITT"، والذى انطلقت فعاليات نسخته الـ26 الأسبوع الماضي في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2019، حيث شارك أكثر من 1800 عارض من شركات الطيران والسياحة ومقدمي الخدمة وغيرهم من القائمين على صناعة السياحة والنقل الجوي من أكثر من ٨٧ دولة.

وحسب بيان صادر عن شركة مصر للطيران اليوم، فإن مشاركة الشركة في المعرض- الذي يعد أحد أكبر المعارض في العالم- جاءت متمثلة في مكتبها بالعاصمة الروسية موسكو، برئاسة وليد أمين من خلال جناح دعائي ضخم تمت إقامته، وتجهيزه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وشهد الجناح المصرى إقبالًا كبيرًا من زائري المعرض، فضلًا عن عقد عدد من الجلسات على هامش فعاليات المعرض، تناولت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها سبل تعزيز التعاون بين البلدين بهدف التركيز على التنشيط السياحي للموسم الصيفي بين البلدين تكثيف الجهود لاستعادة حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر ومدنها السياحية.

يُذكر أن معرض موسكو الدولى للسياحة، ينظم سنويًا فى العاصمة الروسية، وتشارك فيه العديد من شركات السياحة العالمية، كما يستقبل المئات من الزوار.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعيًا مباشرة بين القاهرة وموسكو.

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