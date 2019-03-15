1134 في "الصحفيين" ومد التسجيل ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، برئاسة جمال عبدالرحيم، مد مهلة تسجيل أسماء الناخبين لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



وأوضح "عبدالرحيم" أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المجددة الاشتراكات ممن يحق لهم التصويت هو 8703 في 30 لجنة بالنقابة العامة ولجنة بالإسكندرية، لافتًا إلى أن اللجنة في حاجة إلى 2175 صوتا لاكتمال النصاب القانوني.



وعن أعداد الذين سجلوا، قال إن هناك 1015 عضوا سجلوا اسماءهم بالنقابة العامة، و9 أصوات في الإسكندرية، ليكون الإجمالي 1134 صوتا.



وقال "عبدالرحيم" إن هناك أكثر من 5 آلاف صحفي موجود بالسرادق دون أن يسجلوا مطالبهم بسرعة التسجيل خلال الساعه المقبلة لاكتمال النصاب القانوني.



وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين في العاشرة صباحا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 أعضاء.



ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.



وحسبما حددت اللجنة، فإن التصويت فى الانتخابات يتم فى ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.



كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.