خام "برنت" يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، مع تلقي الخام بيانات متباينة وقبيل إعلان بيانات منصات التنقيب في الولايات المتحدة.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.07% إلى 67.28 دولار للبرميل.



وفيما استقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل عند مستوى 58.63 دولار للبرميل.



وتلقى الخام بيانات متباينة أمس بشأن مستويات الإنتاج والمخزونات، حيث أعلنت منظمة أوبك هبوط إنتاجها بمقدار 221 ألف برميل يوميا في فبراير إلى مستوى 30.549 مليون برميل يوميا.



وعلى الجانب الآخر، أظهر التقرير زيادة المخزونات العالمية من النفط بمقدار 22.1 مليون برميل في شهر فبراير لتصل إلى 2880 مليون برميل.



وأظهر تقرير المنظمة أنه من المتوقع أن ينمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك بنحو 2.24 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وهو أعلى بنحو 60 ألف برميل يوميا من تقديرات يناير السابقة.



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.