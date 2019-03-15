معاناة المرأة من العقم قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

أفاد الباحثون الأمريكيون بأن العقم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء في سن الإنجاب.



وأظهرت النتائج - التي نشرت في مجلة (التكاثر الإنساني) - أن النساء المصابات بالعقم لديهن مخاطر أعلى بنسبة 18% للإصابة بالسرطان، مقارنة بالنساء غير المصابات بالعقم.



ومع ذلك، فإن المخاطر المطلقة منخفضة للغاية حيث تبلغ 2% فقط مقارنة بـ1.7 % بين النساء غير المصابات بالعقم، حسبما وجد الباحثون بجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.



وقال الباحث الرئيسي جاياتري موروجابان: "لا نعرف أسباب الزيادة في السرطان التي وجدناها في هذه الدراسة، سواء كان ذلك هو العقم نفسه أو أسباب العقم أو علاج العقم"، وأضافت: "لا يمكننا إلا إثبات وجود علاقة بينهما".



وبالنسبة للدراسة، حلل الفريق بيانات 64345 امرأة مصابة بالعقم تمت متابعتها لمدة أربع سنوات تقريبًا، على الرغم من أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعًا في كل من النساء الخصبة والعقيمات، إلا أن الفريق وجد أنه أكثر عرضة للإصابة بسرطانات المبيض والرحم التي تحركها الهرمونات بين النساء المصابات بالعقم.



ووجد الباحثون - أيضًا - أن خطر الإصابة بسرطانات الرئة والغدة الدرقية والكبد والمرارة وسرطان الدم بين النساء المصابات بالعقم أعلى قليلا.



وقال موروجابان: "رغم أن العديد من هذه الجمعيات كانت مهمة، من المهم الإشارة إلى أن الزيادات المطلقة في المخاطر كانت متواضعة".



وأوضح مايكل إيزنبرج، أستاذ مشارك في الجامعة: "أن انخفاض معدل الإصابة بالسرطان بشكل عام بين هؤلاء النساء يعني أن واحدة من بين 49 امرأة مصابة بالعقم ستصاب بالسرطان خلال فترة المتابعة مقارنة بواحدة من 59 امرأة لم يعانين من العقم".



وأشارت إلى أنه يلزم إجراء مزيد من البحوث، لتحديد العوامل التي قد تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل بالنسبة للنساء المصابات بالعقم.