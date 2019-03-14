القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
مصر
الخميس 14/مارس/2019 - 10:20 م

المفتي: معارض القراءة والثقافة الحل الأمثل لمواجهة الفكر المتطرف

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أ ش أ
dostor.org/2553121

قال مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام، "إن معرض دمنهور الرابع للكتاب والذي يضم ركنين للأزهر الشريف والكنيسة جنبا إلى جنب دليل على التنوع الثقافي الكبير، ورمزية نريد تعميقها كوننا جميعا أبناء وطن واحد، لافتا إلى أن ركن الأزهر الشريف يضم اتجاهات مختلفة كلجنة الفتوى والثقافة والقراءة والاطلاع، فالأزهر لديه من الأطروحات الكثير لذلك نراه في محافل عديدة مثل المعارض والمؤتمرات".

وأكد مفتي الديار المصرية في تصريح صحفي، اليوم الخميس على هامش ندوته بمكتبة مصر العامة بدمنهور، أن نشر مثل هذه المعارض للقراءة والثقافة هو الحل الأمثل لمعالجة الفكر المتطرف، مشيرا إلى أن الإنسان كلما ارتقى بالفكر وتعمق في القراءة وترك الشائعات جانبا سوف يسير على الطريق الصحيح.

وأوضح الدكتور علام، "أن مصر أعطت الكثير وهي تاريخ كبير من العطاء والرقى والحضارة لا يستطيع أحد إنكار دورها وعراقتها، مؤكدا أنه عندما نتحدث عن الوطن فإننا نتحدث عن التاريخ وليس المكان فقط، وأن تأثير شخصية المواطن المصري في كل الأوطان العربية من يكون خلال علمه وخبراته".

وقال المفتي: "إن الوطن يواجهه تحديات كثيرة، ويجب أن نتحد جميعا ونقف على قلب واحد لجعل هذه التحديات ليس لها قيمة".

من جهته؛ قام هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه مفتي الديار المصرية بتفقد معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، حيث قاما بتفقد جناح الفتوى التابع للأزهر الشريف والذي يقام لأول مرة هذا العام بمعرض دمنهور للكتاب ويضم نخبة من علماء الأزهر للرد على استفسارات زوار المعرض فيما يهم شؤون حياتهم الدينية والدنيوية.

وعقد المفتي لقاء مفتوحا مع نخبة من كبار رجال الدين وقيادات الأوقاف والأزهر بحضور وكيل وزارة الأوقاف ومدير المنطقة الأزهرية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

وزير الدفاع يلتقي مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية

التموين: مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد

المالية: 24 مليار جنيه فائض أولي خلال 7 أشهر

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ads
الأكثر قراءة

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالأهلى تبحث الاستعدادات الخاصة للبطولة

ساري يعتمد على «المنبوذ» في تشكيل تشيلسي ضد دينامو كييف

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

ads
كشكول

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

مدير تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعًا مع مدراء المدارس

ندوة عن "الولاء والانتماء" بالإسكندرية الأزهرية

نائب أزهر "أسيوط" يحضر حفل ختام اللقاء القمي لكليات البنات للوجه القبلي

الأمصار

الخزانة الأمريكية: القمة التجارية بين ترامب وجين لن تكون في نهاية مارس

الجيش الجزائرى: نتشرف بأداء مهام عظيمة لخدمة بلادنا

القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة وسط أصوات انفجار ‏

نجم الدراما السورية ينضم إلى هولييود

مصر ترحب بإعدام العراق لقتلة السفير المصري

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

الفنانة العالمية شاليمار شربتلى تطرح مجموعة جديدة من إبداعات الموفينج أرت

"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

"الصحة العالمية" تحث الحكومات على حظر إعلانات التبغ خلال الأحداث الرياضية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎