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الخميس 14/مارس/2019 - 10:14 م

"جلوب السعودية" تبحث الاستثمار فى ميناء دمياط

جلوب السعودية تبحث
حسام فهمي
dostor.org/2553118

استقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد رفيع المستوى من مجموعة جلوب السعودية (Globe Group) الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية للمواني خاصة في مجال الشحن والتفريغ يضم المدير التنفيذى لقطاع المشروعات ومدير المبيعات بالمجموعة وبحضور اللواء بحري وليد عوض نائب رئيس مجلس الإدارة ومديري الإدارات المختصة.

وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تحقيق الريادة في مجال الشحن والتفريغ والوصول بمعدلات التداول إلى مستويات غير مسبوقة بالشراكة مع أحد الكيانات القوية لتحقيق هذا الهدف بمعدلات أمان عالية وبمعدات متطورة وأسلوب إداري حديث.

وأوضح رئيس الوفد أنه تم اختيار ميناء دمياط ليكون نقطة انطلاق لدخولهم السوق المصري نظرا لما يتمتع به الميناء من موقع متميز وبسبب متابعتهم المستمرة للمعدلات غير المسبوقة التي حققها الميناء في السنوات الثلاث السابقة، وأيضا لما يتمتع به من توافر لوسائط النقل المتعددة من نقل بري ونهري وبالسكك الحديدية والتي تمثل عصب الخدمات اللوجيستية وتعد أساس نجاح المشروعات.

كما أبدت المجموعة اهتماما كبيرا بالحصول على حق إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض المنتظر افتتاحها في أبريل القادم، والتي تتميز بأنها أقيمت وفق أحدث المواصفات بأطوال أرصفة 630 م وعمق - 17 م، وساحة خلفية تقدر بـ 75000 م2، والرصيف مجهز بجميع الخدمات اللوجيستية من وسائل إطفاء وأماكن لاستقبال الملوثات وأماكن لإمداد السفن بالمياه وذلك لاستغلال المحطة في تداول بضائع الصب الجاف والسائل والبضائع العامة بأحدث المعدات وبأعلي المعدلات.

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