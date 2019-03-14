وزراء ومحافظون وإعلاميون في عزاء والدة عادل عدوي (صور)

قدم عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وشخصيات سياسية وإعلامية، واجب العزاء في والدة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل عدوي، مساء اليوم، داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.



ومن أبرز الحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، وهشام عرفات وزير النقل السابق، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والنائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والكاتب صلاح منتصر، وحسين فهمي رئيس شركة استثمارات سيناء، ووزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، ورجل الأعمال عمرو جمعة، والمستشار السياسي لرئيس حزب الوفد في مجلس النواب محيي بدراوي، والإعلامي محمد فودة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين الحالي.



وتوفيت يوم الاثنين الماضي، والدة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، بعد وعكة صحية مفاجئة.