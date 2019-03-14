القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
فن
الخميس 14/مارس/2019 - 08:04 م

"توب العيرة" يشارك فى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

توب العيرة يشارك
محمد مجدي
dostor.org/2553036

في عرضه الأول بمصر، ينافس الفيلم الوثائقي توب العيرة للمخرجة لين الفيصل في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (15-21 مارس) ضمن مسابقة الحرية، وهو الفيلم الفائز بـجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طريق الحرير السينمائي في أيرلندا.

ويُعرض الفيلم يوم السبت 16 مارس في مكتبة مصر العامة، الساعة الثانية ظهرًا، مصحوبًا بترجمة إنجليزية.

ويُعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وشهد توب العيرة عرضه العالمي الأول في مهرجان لندن الدولي لصانع الأفلام حيث نافس على جوائز المهرجان أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية وأفضل مخرج لفيلم وثائقي لفيلم أجنبي وأفضل مونتاج لفيلم وثائقي. كما عُرض للمرة الأولى في العالم العربي من خلال مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت، وشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن.

وتدور أحداث توب العيرة حول الجدة سهام المعروفة باسم سوسو (80 عامًا) وابنتها دعاء (50 عامًا) وحفيدها سعد (16 عامًا) الذين يضطرون للهجرة من سوريا بعد بداية الثورة، ليعيشوا مشتتين في مختلف بقاع العالم، تجمعهم رغبة واحدة في الاجتماع ببعضهم مجددًا. تفاصيل حكايتهم الشخصية تختزل بتجربتها الإنسانية قصة شعب تشتت في أراضٍ غريبة، ووطن ربما تبدل للأبد.

الفيلم سيناريو وإخراج لين الفيصل وإنتاج سارة حسن، بالتعاون مع شركة إنتاج كرييتف ميديا سوليوشنز (Creative Media Solutions) ويقوم بالشخصيات الرئيسية للفيلم سهام أبو نبوت، دعاء الزعبي وسعد القوتلي وتتولى شركة MAD Solutions مسؤولية توزيعه في العالم العربي.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

المالية: 24 مليار جنيه فائض أولي خلال 7 أشهر

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

مصر تُرحب بحكم القضاء العراقى بشأن اغتيال سفير مصر الأسبق ببغداد

"رمايات بالأسلحة" خلال تدريب مشترك بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالأهلى تبحث الاستعدادات الخاصة للبطولة

ساري يعتمد على «المنبوذ» في تشكيل تشيلسي ضد دينامو كييف

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

رسالة "تفعيل الحساب" على "فيسبوك" تثير فزع الملايين

ads
كشكول

مدير تعليم الإسماعيلية يعقد اجتماعًا مع مدراء المدارس

ندوة عن "الولاء والانتماء" بالإسكندرية الأزهرية

نائب أزهر "أسيوط" يحضر حفل ختام اللقاء القمي لكليات البنات للوجه القبلي

نواب أزهر أسيوط يطلقون حملة "يوم لجامعتى"

تعليم الجيزة تناقش مقياس مهارات السلوك المعرفى للقراءة والكتابة

الأمصار

القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة وسط أصوات انفجار ‏

نجم الدراما السورية ينضم إلى هولييود

مصر ترحب بإعدام العراق لقتلة السفير المصري

ترامب: محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل جيد

السجن لـ167 شخصا بالبحرين لاتهامهم بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

الفنانة العالمية شاليمار شربتلى تطرح مجموعة جديدة من إبداعات الموفينج أرت

"تويوتا" تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع سرقة سياراتها

وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

"الصحة العالمية" تحث الحكومات على حظر إعلانات التبغ خلال الأحداث الرياضية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎