واشنطن تحذر مواطنيها بالجزائر من تظاهرات الجمعة

حذرت السفارة الأمريكية بالجزائر، رعاياها من استمرار المظاهرات الرافضة لقرارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الأخيرة.



وطالبت السفارة في بيان لها عبر صحفتها على موقع تويتر، الرعايا الأمريكيين خاصة موظفي السفارة بالحيطة بالحذر غدا الجمعة، حيث من المقرر خروج تظاهرات حاشدة دعت إليها أحزاب المعارضة.



ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها بتقييد الحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات وبعدها مباشرة، وعدم المشاركة أو المشاهدة أو البقاء بالقرب من المظاهرات أو التجمعات الكبيرة.