الصحف الإنجليزية تحتفي بإنجاز أندية البريميرليج في دوري الأبطال

احتفت الصحافة الإنجليزية بتواجد 4 أندية من البريميرليج في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ موسم 2008-2009 بعد فوز ليفربول على بايرن ميونخ بنتيجة 31 على ملعب "أليانز أرينا" في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة.



وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن ثنائية ماني ساعدت ليفربول للتأهل، ويظهر الرباعي المذهل للبريميرليج في أوروبا.



وتحدثت الصحيفة أيضا عن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، الذي سيكون في أزمة حال تأهل أحد أندية البريميرليج لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في الأول من يونيو قبل أيام قليلة من مواجهة هولندا في الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.



وعبر الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، عن غضبه من أرضية ملعب "كييف" قبل مواجهة شاختار في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي.



أما صحيفة "ميرور" فنقلت تصريح ماني: "حققنا الفوز من أجل جماهير الريدز"، وعنونت الصحيفة قائلة رجال كلوب يصنعون المجد الإنجليزي.



وسارت صحيفة "ديلي ميل" على نفس نهج "ستار" وتحدثت عن تأهل الرباعي المذهل للدور ربع النهائي.



وكتبت "تايمز" عنوانا في صدر صفحتها عن مباراة ليفربول: "إبداع في ميونخ.. تأهل ليفربول الرائع يعني تواجد 4 أندية بين الثمانية الكبار في دوري الأبطال".



وستجري مراسم قرعة الدور ربع النهائي الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة "نيون" السويسرية.