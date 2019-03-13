القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
مباريات
الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:19 م

بث حي كورة لايف beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة البايرن وليفربول

بث حي كورة لايف beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة البايرن وليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
الدستور مباشر
dostor.org/2551989

كورة اونلاين Bein مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر yalla shoot يلا شوت يوتيوب| ماتش ليفربول ضد بايرن بين سبورت لايف| نقل مباشر 7sry الشوط الثاني الان

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ لايف كورة ستار kora star، انتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمة صلاح ورفاقه، وخاصة أمام فريق قوي وعنيد مثل بايرن ميونخ، وسنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب بجودات متعددة.

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر موقع الفجر bein sport hd1، ستكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي وخليل البلوشي.

ليفربول ضد بايرن ميونخ بث مباشر كورة أون لاين Kora online، من المقرر أن تنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبايرن ميونخ أونلاين بدون تقطيع اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2019 في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب أليانز أرينا، وتجدون رابط البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ لايف كول كورة أسفل المقال.

تشكيل بايرن ميونخ اليوم

  • حراسة المرمى: مانويل نوير
  • خط الدفاع: رافينيا- بواتينج- هوميلز- الابا
  • خط الوسط الدفاعي: تياجو ألكانتارا- خافي مارتينيز
  • خط الوسط الهجومي: جنابري- خاميس- ريبيري
  • وفي الهجوم: ليفاندوفيسكي.

موضوعات متعلقة

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين | ماتش ليفربول والبايرن مباشر دوري ابطال اوروبا bein sport سبورت الرياضية

كورة لايف olline - مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم | بث مباشر ليفربول بايرن ميونخ لايف .. يلا شوت

تابع olline - مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم | بث مباشر ليفربول بايرن ميونخ لايف .. يلا شوت

HD مباشر MATCH لايف الريدز ضد البايرن فى دورى ابطال اوروبا 2019

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019

منذ 4 أيام

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ 4 أيام

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

الآن

ملك الأرشيف.. أبوالسعود إبراهيم يروى حكايات الكبار داخل «الأهرام»

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر بتاريخ 19-02-2019 دوري أبطال أوروبا

إثيوبيا: قائد الطائرة المنكوبة أبلغ عن مشكلات في التحكم

"السحر المصري".. المشروعات العقارية تتصدر غلاف مجلة عالمية

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

ليفربول يفوز على بايرن بثلاثية ويبلغ ربع نهائى دورى الأبطال

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فالفيردي يعلن تشكيل برشلونة أمام ليون.. "ميسي وسواريز وكوتينيو" في الهجوم

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎