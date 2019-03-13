BeIN ماتش: بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ اليوم يلا شوت| كورة ستار

بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت

يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف كورة أون لاين مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر الأسطورة، وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث تُذاع المباراة على قناة beIN sport HD1 بتعليق عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى وخليل البلوشي على القناة الصوتية الثانية.