بث مباشر... مباراة بايرن ميونخ وليفربول في دوري الأبطال (دقيقة بدقيقة)

بالصور.. باحثان من عمان يحصلان على درجة الدكتوراه من جامعة دمياط

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، أول باحثين من وافدي سلطنة عمان يمنحا درجة الدكتوراه من جامعة دمياط، في تخصص أصول التربية، وهما الدكتور صالح بن راشد الغافرى، ...