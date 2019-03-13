بث مباشر... مباراة بايرن ميونخ وليفربول في دوري الأبطال (دقيقة بدقيقة)
بث مباشر... مباراة بايرن ميونخ وليفربول في دوري الأبطال (دقيقة بدقيقة)
بايرن ميونخ الألماني يستضيف ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.
- 22:30
ليفربول يتقدم في الدقيقة 26 عن طريق ساديو ماني
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