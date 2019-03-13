(mo salah) مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر.. يوتيوب .. كورة اون لاين ..يلا شوت حصري.. بث حي |كورة ستار

نوفر لكم بثًا مباشرًا للمواجهة المرتقبة بين فريقي بايرن ميونخ وليفربول في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن ُتقام تلك المباراة على ملعب «أليانز آرينا» معقل العملاق البافاري، مساء الأربعاء، في تمام العاشرة مساءًا، وُتذاع المباراة على قناة «beIN SPORTS HD 1».





الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب «أنفيلد» قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



