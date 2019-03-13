مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الليلة | يلا شوت | كورة اون لاين |koora



ويسعى ليفربول في مباراة اليوم التأهل لدور ال ٨ على حساب بايرن ميونخ في البطولة التى جاء وصيفا لها العام الماضي بعد خسارة النهائي امام ريال مدريد الإسباني.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الليلة | يلا شوت | كورة اون لاين |koora



كما يسعى محمد صلاح لكسر الصيام التهديفي الذي لازمه لأربع مباريات متتالية وحالة الحزن التي يمر بها بعد الانتقادات التي وجهت له على خلفية تصريحاته الأخيرة واتهامه للمصريين بالكسل ورد عليها النجم المصري بأن البعض يحاول تضخيم اخطاؤه غير المقصودة .

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الليلة | يلا شوت | كورة اون لاين |koora



يتسلح ليفربول بخط هجومه الناري بقيادة الثلاثي صلاح وماني فيرمينيو لاقصاء بايرن ميونخ ومواصلة مشواره لتحقيق لقب هذا الموسم .

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الليلة | يلا شوت | كورة اون لاين |koora



موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الليلة | يلا شوت | كورة اون لاين |koora



يذاع البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر | شاهد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الليلة | يلا شوت | كورة اون لاين |koora

