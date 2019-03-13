الجمعة.. إطلاق أول ألبوم لـ"نور بروجكت" بساقية الصاوى

تستقبل ساقية الصاوى، حفل إطلاق أول ألبوم لفريق "نور بروجكت" لقائده نور عاشور، في السابعة مساء يوم الجمعة 15 مارس الجاري، بقاعة النهر.



ويعرف الجمهور المصرى عم "نور عاشور" كواحد من أفضل لاعبى الساكسفون المصريين أو بشكل أكثر تحديدًا لعائلة كاملة من الساكسفون: سوبرانو، ألتو، تينور، الباريتون إلخ. خلال أكثر من عقد من الأداء لعب عاشور مع العديد من الفرق.



ومن آخر التزاماته الموسيقية هو "نور"، المشروع الأول الذى يتحمل المسؤولية الكاملة عنه من حيث الرؤية والتوجيه.