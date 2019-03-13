انطلاق الشوط الأول الان – مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يوتيوب يلا شوت «BeIN SPORT» مجاناً يلا شوت

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لم يسافر لاعب خط وسط ليفربول نابي كيتا مع الفريق المؤلف من 21 لاعباً والذي سافر إلى ألمانيا. غاب الدولي غينيا مع اصابة طفيفة مما اضطره إلى البقاء في ميرسيسايد.

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تم ضم كل من المدافع ترينت ألكساندر أرنولد ، الذي تم إقصاؤه كإجراء احترازي خلال فوزه على بيرنلي يوم الأحد ، ولاعب الوسط جيمس ميلنر ، الذي غاب عن المباراة مع مشكلة في العضلات ، في الحفلة.





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وسيستضيف بايرن ميونيخ مضيفه الثنائي جوشوا كيميتش وتوماس مولر ، بينما يضيع آرين روبن وكولنتين توليسو (الركبة).





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