مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ في أهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

يستهدف ليفربول ونجمه الدولي المصري محمد صلاح تحقيق نتيجة إيجابية إما بالفوز أو التعادل إيجابياً عندما ينزل ضيفاً على العملاق الألماني بايرن ميونيخ الساعي بدوره إلى حجز مكان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

مباراة ليفربول وبايرن مباشر اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت مصر.

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميلين عصام الشوالي وخليل البلوشي و beIN SPORTS HD11 بتعليق إنكليزي.

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