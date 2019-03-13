Bayern vs Liverpool.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ فى دورى ابطال اوروبا

تنطلق فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019، مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، فى أياب دور الـ16 من دورى ابطال اوروبا.

يورجن كلوب، مدرب ليفربول، متفائل بشأن فرص ترينت ألكسندر أرنولد في مواجهة بايرن ميونيخ ، لكن ليفربول سيغيب عن نابي كيتا في ملعب أليانز أرينا.

وتعرض ألكساندر أرنولد لإصابة بسيطة في المراحل الأخيرة من الفوز يوم الأحد 4-2 على بيرنلي على ملعب أنفيلد، إلا أنه انضم للفريق الذي سافر إلى ألمانيا يوم الثلاثاء قبل مباراة الإياب الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب لموقع Liverpoolfc.com: "يبدو الأمر جيدًا. لقد واجه مشكلة من الواضح أنه يجب ألا يكون مصدر قلق كبير".

سافر أيضًا ديان لوفرين وجيمس ميلنر - بعد عودة الفريق الأول إلى مقاعد البدلاء ضد بيرنلي إثر مشكلة في أوتار الركبة وغاب الأخير عن تلك اللعبة تمامًا بسبب مشكلة عضلية طفيفة - وسيتم مراقبة ظروفهم قبل مباراة الأربعاء.

وقال كلوب لوسائل الإعلام بعد وصوله إلى ميونيخ: "لقد تدرب [لوفرين] بشكل طبيعي هذا الصباح وهو خيار". "اللعب لمدة 90 دقيقة قد يكون قليلاً ولكننا سنرى".