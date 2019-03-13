Bayern vs Liverpool.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ فى دورى ابطال اوروبا
Bayern vs Liverpool.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ فى دورى ابطال اوروبا
تنطلق فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019، مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، فى أياب دور الـ16 من دورى ابطال اوروبا.
يورجن كلوب، مدرب ليفربول، متفائل بشأن فرص ترينت ألكسندر أرنولد في مواجهة بايرن ميونيخ ، لكن ليفربول سيغيب عن نابي كيتا في ملعب أليانز أرينا.
وتعرض ألكساندر أرنولد لإصابة بسيطة في المراحل الأخيرة من الفوز يوم الأحد 4-2 على بيرنلي على ملعب أنفيلد، إلا أنه انضم للفريق الذي سافر إلى ألمانيا يوم الثلاثاء قبل مباراة الإياب الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب لموقع Liverpoolfc.com: "يبدو الأمر جيدًا. لقد واجه مشكلة من الواضح أنه يجب ألا يكون مصدر قلق كبير".
سافر أيضًا ديان لوفرين وجيمس ميلنر - بعد عودة الفريق الأول إلى مقاعد البدلاء ضد بيرنلي إثر مشكلة في أوتار الركبة وغاب الأخير عن تلك اللعبة تمامًا بسبب مشكلة عضلية طفيفة - وسيتم مراقبة ظروفهم قبل مباراة الأربعاء.
وقال كلوب لوسائل الإعلام بعد وصوله إلى ميونيخ: "لقد تدرب [لوفرين] بشكل طبيعي هذا الصباح وهو خيار". "اللعب لمدة 90 دقيقة قد يكون قليلاً ولكننا سنرى".