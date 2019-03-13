يلا شوت - Youtube | مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة "محمد صلاح" الاربعاء 13/3/2019

يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، على ملعب آليانز آرينا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك خلال مواجهة يرغب فيها الفريق صاحب الأرض والجمهور ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في تحقيق الفوز ولا شيء غيره لضمان الصعود للدور ربع النهائي وعدم تكرار ما حدث بمباراة الذهاب التي فشل زعيم بافاريا في هز الشباك.

يلا شوت - Youtube | مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة "محمد صلاح" الاربعاء 13/3/2019

يسعى فريق بايرن ميونخ، لاستكمال عروضه القوية، عندما يلتقى ليفربول، مساء اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019، مباراة بايرن ميونخ وليفربول، فى أياب الدور الـ16 من دورى ابطال أوربا

أكد مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش، أن ديفيد ألابا وكينغسلي كومان سيعودان إلى تشكيلة بايرن ميونيخ قبل مباراة ليفربول، قائلا "علينا أن ننظر إذا كان كومان مناسبًا للبدء أم سيكون على مقاعد البدلاء".

وغاب كومان البالغ من العمر 22 عامًا عن مباراتي بايرن الأخيرتين بسبب إصابته في أوتار الركبة، إلا أنه خاض تدريب الفريق الجماعى يوم الاثنين الماضى..

يلا شوت - Youtube | مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة "محمد صلاح" الاربعاء 13/3/2019

وأوضح كوفاتش إنه يرى أن مباراة يوم الأربعاء مصيرية، لأنه تأتى في الوقت الذي يسعى فيه بايرن إلى الحصول على مكان في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وصل بايرن إلى الدور ربع النهائي في كل من المواسم الثمانية الأخيرة ، حيث سقط آخر مرة في دور الـ 16 في عام 2012 أمام إنتر.

يلا شوت - Youtube | مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة "محمد صلاح" الاربعاء 13/3/2019

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول حاليًا في الدوري الألمانى، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند ويستعد النادي لمواجهة ماينز يوم الأحد المقبل.





انتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الألماني مع نظيره الإنجليزي قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف على الأراضي الإنجليزية، مما سيجعل اللقاء ناريا لرغبة الفريق صاحب الأرض والجمهور في الصعود، ويسعى بايرن لتحقيق الفوز بقيادة نجمه الأول ليفاندوفسكي، بينما سيعول الريدز على ثلاثي الفريق ماني وفيرمينيو وصلاح.

يلا شوت - Youtube | مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة "محمد صلاح" الاربعاء 13/3/2019

وتعد مباراة اليوم مباراة هامة وخاصة للفرعون المصري محمد صلاح، لمصالحة جماهير الريدز، بعد الفترة السييئة التي يعيشها حيث فشل في التسجيل خلال أخر 4 لقاءات، وسييكون النجم المصري أحد أبرز أسلحة الألماني يورجن كلوب لتحقيق الانتصار في موقعة اليوم.

يلا شوت - Youtube | مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة "محمد صلاح" الاربعاء 13/3/2019

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 1، يتولى قيادة المباراة تحكيميا الحكم دانيلي أورساتو، يتولى التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية كل من عصام الشوالي + خليل البلوشي.



