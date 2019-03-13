القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
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11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

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02:15 ص

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08:59 م

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03:41 م

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02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

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01:12 م

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الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:15 م

كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول Mo Salah وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين .. رابط سريع

كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول Mo Salah وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين .. رابط سريع

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
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كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول ( Mo Salah ) وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين ( رابط سريع )
يستضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره ليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، على ملعب آليانز آرينا، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك خلال مواجهة يرغب فيها الفريق صاحب الأرض والجمهور ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش في تحقيق الفوز ولا شيء غيره لضمان الصعود للدور ربع النهائي وعدم تكرار ما حدث بمباراة الذهاب التي فشل زعيم بافاريا في هز الشباك.

كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول ( Mo Salah ) وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين ( رابط سريع )
انتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الألماني مع نظيره الإنجليزي قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف على الأراضي الإنجليزية، مما سيجعل اللقاء ناريا لرغبة الفريق صاحب الأرض والجمهور في الصعود، ويسعى بايرن لتحقيق الفوز بقيادة نجمه الأول ليفاندوفسكي، بينما سيعول الريدز على ثلاثي الفريق ماني وفيرمينيو وصلاح.

كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول ( Mo Salah ) وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين ( رابط سريع )
وتعد مباراة اليوم مباراة هامة وخاصة للفرعون المصري محمد صلاح، لمصالحة جماهير الريدز، بعد الفترة السييئة التي يعيشها حيث فشل في التسجيل خلال أخر 4 لقاءات، وسييكون النجم المصري أحد أبرز أسلحة الألماني يورجن كلوب لتحقيق الانتصار في موقعة اليوم.

كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول ( Mo Salah ) وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين ( رابط سريع )
تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 1، يتولى قيادة المباراة تحكيميا الحكم دانيلي أورساتو، يتولى التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية كل من عصام الشوالي + خليل البلوشي.

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