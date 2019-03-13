كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول Mo Salah وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين .. رابط سريع
كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول Mo Salah وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين .. رابط سريع
كورة ستار HD | مشاهدة مباراة ليفربول Mo Salah وبايرن ميونخ بث مباشر يوتيوب اون لاين .. رابط سريع
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة التدريبية للعاملين بوحدات الكلي بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، والتى استمرت لمدة 3 أسابيع، بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، بالتعاون ...
تتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إشاعات عديدة حول قصر السكاكيني التابع لمنطقة غمرة، حيث أشاع البعض قصصًا كثيرة حول رؤية أشباح بشروفات القصر، وسماع أصوات مرعبة، وقامت عدسة "الدستور" ...
استقبلت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 200 شاب وفتاة من أسر الشهداء والمصابين بمحافظة شمال سيناء. وكان في استقبالهم، محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك بناءً ...