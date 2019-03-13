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الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:24 م

بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير

بعد قرار الوزير..
آية سالم - محمد ممدوح
dostor.org/2551384

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، عن بدء حملة جديدة تحت شعار "الانضباط في مواعيد قيام ووصول القطارات"خلال أول اجتماع له مع قيادات هيئة السكك الحديدية صباح أمس الثلاثاء، لوضع خطة عمل الهيئة في خلال الفترة القادمة.

ورصدت "الدستور" مدى انضباط مواعيد القطارات في المحطة، بجانب التطويرات التي تشهدها، وتأثيرها على مستقلي القطار، والتي جاءت عالى النحو التالي، حيث شهدت المحطة بعض التجديدات والإصلاحات خاصة لرصيف 6، الذي وقعت علية حادثة رمسيس الأخير الذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا، كما تواجد عدد كبير من العمال لتطوير المحطة بالكامل وتجديدها.

وعن مواعيد القطارات أشاد أحد مستقلي القطار بمبادرة الوزير وبدء حملة "الانضباط في مواعيد قيام ووصول القطارات" والذي أوضح أنها خطوة جيدة وأولى ضمن خطة تطوير هيئة السكة الحديدية ككل، كما أنها سوف تجعل كل من السائق والراكب ملتزمين بالمواعيد الحقيقة دون تقديم أو تأخير.

وتابع أن في الأيام الأخيرة كان هناك تأخير في مواعيد القطارات، فالقطار الذي من المفترض أن يتحرك في تمام الساعة 5:20 تحرك في الساعه 6:10، مما أدى لتكدس للركاب وتأخير عن مواعيد العمل.

كما أيد محمود محروس، أحد الركاب مبادرة الوزير الذي أعلن عنها، لافتًا إلى أن مجموعة الحوادث التي تشهدها القطارات كانت تحتاج أحدوث تغيير منذ زمن، كما أن الانضباط في المواعيد هو الخطوة الأولى والأهم في تطوير المنظومة، علاوة على التجديدات التي تشهدها السكة في الأوقات الحالية، قائلًا " يارب تكون فتحة خير".

فيما أوضح علي محمد، أحد مستقلي القطار أيضًا، أنة منذ حوالي خمس أيام بدأ قطار القاهرة المنصورة في التأخر عن موعده ما يقرب من ساعة او ساعتين حيث ان الميعاد الرسمي له الساعة 9:30، بينما وصل في الساعة 11:15 وأن اول أمس وصل الساعة 10:30.

أما عن الحملة التي أطلقها الوزير صباح أمس، فهو يأمل في أن يرى نتأجها في القريب العاجل، قائلا "الناس بقت حافظة مواعيد القطارات وعارفة أن مفيش قطار بيجي في ميعاده لكن اما كل واحد يلتزم بالمعاد الرسمي هيجبر الكل على الانضباظ".

بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
بعد قرار "الوزير".. عمال محطة مصر يواصلون الليل بالنهار.. ومواطنون: فتحة خير
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