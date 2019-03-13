حيثيات تأييد السجن المشدد والمراقبة لمتهمي "أحداث الدفاع الجوي"

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالتواب أبو طالب، حيثيات حكمها بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، لـ"سيد مشاغب" و"مصطفى طبلة"، القائدين بألتراس الزمالك وايت نايتس، و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت أثناء مباراة الزمالك وإنبي في فبراير 2015، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها على الطاعنين محمد شحات محمد وشهرته ياسر رزق وياسر عثمان وأشرف حمدان ورمضان سعد وشهرته ضانى وعمر شريف ومصطفى حمدى وشهرته طبلة وسيد مشاغب، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.



وقالت المحكمة إن ادعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي أدان الطاعنين بها، وأورد فى ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال الضباط والشهود واعترافات عدد من المتهمين، ومعاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث، وفضلا عن فريغ كاميرا الاستاد.



وأضافت "النقض" أن محكمة الموضوع فحصت الدعوى فحصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملًا، فتوافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها، ما يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت بالسجن المؤبد كل من: هشام فتحي ومصطفى عبدالمجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.



كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدى، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.



والمتهمون الصادر ضدهم حكم بالسجن 3 سنوات هم: صابر عبدالواحد، وأمجد محمد العسيرى، وعلى شعبان، والمتهم الصادر ضده حكم بالحبس سنتين هو أحمد عبدالعظيم، بينما صدر حكم ببراءة كل من جمال عبدالناصر، وعمر صلاح يوسف.