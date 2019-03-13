القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
حوادث
الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:35 م

حيثيات تأييد السجن المشدد والمراقبة لمتهمي "أحداث الدفاع الجوي"

حيثيات تأييد السجن
dostor.org/2551309

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالتواب أبو طالب، حيثيات حكمها بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، لـ"سيد مشاغب" و"مصطفى طبلة"، القائدين بألتراس الزمالك وايت نايتس، و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت أثناء مباراة الزمالك وإنبي في فبراير 2015، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها على الطاعنين محمد شحات محمد وشهرته ياسر رزق وياسر عثمان وأشرف حمدان ورمضان سعد وشهرته ضانى وعمر شريف ومصطفى حمدى وشهرته طبلة وسيد مشاغب، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وقالت المحكمة إن ادعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي أدان الطاعنين بها، وأورد فى ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال الضباط والشهود واعترافات عدد من المتهمين، ومعاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث، وفضلا عن فريغ كاميرا الاستاد.

وأضافت "النقض" أن محكمة الموضوع فحصت الدعوى فحصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملًا، فتوافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها، ما يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت بالسجن المؤبد كل من: هشام فتحي ومصطفى عبدالمجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدى، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والمتهمون الصادر ضدهم حكم بالسجن 3 سنوات هم: صابر عبدالواحد، وأمجد محمد العسيرى، وعلى شعبان، والمتهم الصادر ضده حكم بالحبس سنتين هو أحمد عبدالعظيم، بينما صدر حكم ببراءة كل من جمال عبدالناصر، وعمر صلاح يوسف.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ يوم

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ 3 أيام

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

"التموين": فحص تظلمات المستبعدين من الدعم السبت المقبل

سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية

المجتمعات العمرانية تكشف مفاجأة خاصة بأبراج ساويرس في الشيخ زايد

لو فيجارو: مصر "هادئة" وتمتلك 5 مواقع هي الأفضل في العالم

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس منى الغضبان لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

الفيفا يدرس زيادة المشاركين في مونديال 2022 إلى 48 منتخبا.. وقطر في ورطة

ألبومات الصور

بالصور.. أهالى غمرة يكشفون حقيقة أشباح قصر السكاكينى

قلعة قايتباى تستقبل 200 من أسر شهداء شمال سيناء (صور)

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 110 أمسيات دينية

محافظ السويس يوزع شقق سكنية على الحالات الخاصة (صور)

رياضة

زيدان يقود أول تدريباته مع ريال مدريد بعد عودته لمنصب المدير الفني

أبو ريدة: مصر جاهزة لاستضافة النسخة الاستثنائية من أمم أفريقيا

توتنهام يفكر في استعارة المغضوب عليه بريال مدريد

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

تجديد حبس منى الغضبان لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي

القبض على سيدتين لظهورهما فى فيديوهات عنتيل المحلة الجديد

بلاغ يطالب بإحالة "علاء الأسواني" للمحاكمة العسكرية

الفيفا يدرس زيادة المشاركين في مونديال 2022 إلى 48 منتخبا.. وقطر في ورطة

ads
كشكول

بالصور ... "أماني الفار" تتفقد مدرسة النيل المصرية بدمياط الجديدة

افتتاح مؤتمر المخطوطات والنقوش السامية بجامعة عين شمس

ولي أمر بـ "النيل المصرية": المناهج المتكاملة وارتباط التلاميذ بالمعلمين أبرز الايجابيات

بالصور.. "قرمان" يستقبل لجنة القياس والتقويم بالتعليم العالي

تثبيت 278 عاملًا مؤقتًا بجامعة عين شمس

الأمصار

المندوب الدائم لمصر فى جنيف: بيانات بعض الدول مكررة وتفتقد للمصداقية

وزير الخارجية البحريني يسخر من "حكايات" نظام قطر

علاقة غير واضحة تجمع هيفاء وهبي ومدير أعمالها

رفضا لسياسة حكم الأمر الواقع.. ألف أستاذ وطالب يتظاهرون بالجزائر

وسط تهديدات المستوطنين.. الاحتلال يفتح أبواب المسجد الأقصى

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

سرب من الدجاج يقتل "ثعلب" في فرنسا

انهيار جبال جليدية في تشيلي ينذر بخطر الاحتباس الحرارى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎