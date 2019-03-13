روبرتو كارلوس يطالب ريال مدريد بشراء نجمي باريس سان جيرمان

قال أسطورة ريال مدريد روبرتو كارلوس إنه يتعين على النادي شراء مهاجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار هذا الصيف. وافتتح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الباب للتوقيع مع مبابي خلال تقديم زين الدين زيدان كمدرب جديد.









ويقول روبرتو كارلوس: "إذا قال الرئيس ذلك... فمن أنا لأقول شيئًا آخر؟ سأختارهما معا".



