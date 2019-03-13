جوزيه يظهر فى مران الأهلى.. والخطيب يؤازر اللاعبين
تتداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إشاعات عديدة حول قصر السكاكيني التابع لمنطقة غمرة، حيث أشاع البعض قصصًا كثيرة حول رؤية أشباح بشروفات القصر، وسماع أصوات مرعبة، وقامت عدسة "الدستور" ...
استقبلت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 200 شاب وفتاة من أسر الشهداء والمصابين بمحافظة شمال سيناء. وكان في استقبالهم، محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك بناءً ...
نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، 110 أمسيات دينية، طبقًا للخطة الدعوية بالمديرية، بناءً على توجيهات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، ...