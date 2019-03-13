بث مباشر ماتش ليفربول وبايرن ميونيخ فى دوري الأبطال

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة ليفربول وبايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء على ملعب آليانز بألمانيا، وذلك ضمن منافسات إياب دور الــ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب بخطف الفوز خارج دياره والخروج بنتيجة إيجابية بمساعدة المصري محمد صلاح وباقي لاعبي الفريق، بينما يسعي بايرن ميونخ بالتغلب علي الريدز مستغلًا وجوده علي أرضه وسط جمهوره.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ

تذاع مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، وذلك بتعليق عصام الشوالي وخليل البلوشي.



وشهدت قائمة ليفربول الرسمية استبعاد لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة بايرن ميونخ.



بينما عاد الإنجليزي جيمس ميلنر مرة أخرى للتواجد في قائمة ليفربول بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد بيرنلي بسبب الإصابة، ليوفر خيارًا أخر لمدربه يورجن كلوب.



إليكم تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ..



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، جيني فينالدوم وجوردان هيندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وفيرمنيو



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت علي ملعب آنفيلد بإنجلترا بالتعادل السلبي بين ليفربول وبايرن ميونخ.