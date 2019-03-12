وزيرة الثقافة تعتذر عن حفل افتتاح مسرحي الطليعة والعرائس

اعتذرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، عن حضور افتتاح مسرحي العرائس والطليعة بعد إعادة تأهيلهما وفق نظم الحماية المدنية الحديثة مساء اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباطها برحلة سفر إلى محافظة أسوان غدا.



وتفقد إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الأعمال الجديدة، للتأكد من إتمام إجراءات الحماية المدنية بالمسرحين، مؤكدا افتتاحها رسميا يوم الأحد ١٧ من الشهر الجارى.



يذكر أن مسرحي العرائس والطليعة كانا قد توقفا عن استضافة العروض بسبب أعمال إعادة تأهيل نظم الحماية المدنية الحديثة وكان من المفترض تفتتح وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، المسرحين بعد إعادة تأهيلها بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مع عدد من قيادات الوزارة.