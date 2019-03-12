رئيس الوزراء الجزائري الجديد يستلم مهام منصبه

تسلم نور الدين بدوي الوزير الأول، رئيس الوزراء الجزائري اليوم الثلاثاء، مهامه منصبه الجديد، وذلك خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه أحمد أويحيى بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة.



وأعرب بدوي - في تصريحات للصحفيين بقصر الحكومة - عن امتنانه وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الثقة الكبيرة التي حظاه بها، متعهدا بالعمل جاهدا لكي يكون في مستوى هذه الثقة".



ووجه بدوي التحية لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، مثمنا كل المجهودات التي بذلها خدمة للجزائر.



من جانبه، أعرب أويحيى، عن شكره وعرفانه للرئيس بوتفليقة على الثقة التي وضعها فيه، مشيدا بـالمساندة القوية من الرئيس بوتفليقة طوال فترة توليه لمنصبه رئيسا للوزراء.



وهنأ أويحيى خلفه نور الدين بدوي على ثقة الرئيس بوتفليقة متمنيا له النجاح في مهامه، وقال "إن بدوي غني عن التعريف ولديه مسار طويل، وكان لي شرف التعامل معه طيلة حوالي 20 شهرا يدا بيد".



وكان الرئيس الجزائري بوتفليقة، قد قبل مساء أمس الإثنين، استقالة الحكومة برئاسة أويحيى، وكلف نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلي التهيئة العمرانية في الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة.