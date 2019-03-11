كورة لايف بث مباشر الان مباراة الوحدة ضد الاتحاد

يستضيف ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين 11-3-2918، مباراة والوحدة الإماراتي و الاتحاد السعودي، فى دوري أبطال آسيا



ويحتل الوحدة المركز الثالث في المجموعة الثانية من دون رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند 0-2، أما اتحاد جدة، فقد استهل مرحلة المجموعات بفوز كاسح على الريان في الجولة الأولى



ويسعى الوحدة لحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة من أجل الدخول إلى صلب المنافسة للتأهل إلى الدور الثاني، فيما يأمل الاتحاد فى الفوز لتحسين شكله فى هذا الموسم الذى يعد واحداً من أسوأ مواسمه محلياً



وتنطلق مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، مساء يوم الاثنين، في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت القاهرة الـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ07:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 8 HD، بتعليق علي محمد علي وسمير اليعقوبي.

