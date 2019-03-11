تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي والوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا

يلتقى فريقى الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، بدوري أبطال آسيا، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتنطلق مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، مساء يوم الاثنين، في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت القاهرة الـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ07:00 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 8 HD، بتعليق علي محمد علي وسمير اليعقوبي.

يحتل الوحدة المركز الثالث في المجموعة بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين نظيفين، وليس أمام الفريق سوى الفوز من أجل الوجود في صلب المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني.