القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 03:27 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودى والوحدة الامارتى بث مباشر فى دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودى والوحدة الامارتى بث مباشر فى دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد
dostor.org/2549032

يلتقي اليوم الاثنين فريق الوحدة الإماراتي نظيره نادي الاتحاد السعودي، في أبو ظبي خلال منافسات الجولة الـ 2 من الجولة الـ 2 من دوري أبطال آسيا بعد 7 سنوات من آخر لقاء جمع الفريقين في البطولة الآسيوية ، في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت القاهرة الـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 8 HD، بتعليق علي محمد علي وسمير اليعقوبي.

ويستقبل الوحدة مباراة اليوم بمعنويات ضعيفة عقب خسارته 0/2 اما لوكوموتيف الأوزبكي، بينما حقق الاتحاد الفوز 5/1 على الريان القطري في جدة.

ويرغب الوحدة فى إحياء آماله في المجموعة مبكرا من أجل خطف بطاقة العبور لدور الـ16 للبطولة من خلال الفوز، ولكنه سيواجه الاتحاد المنتشي الذي حقق نتيجة كبيرة فى المباراة الماضية، فى ظل تحسن أداءه مع مدربه الجديد سييرا.

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