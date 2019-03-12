"فك كَرب".. شهادات غارمين أنقذتهم المؤسسات الخيرية من ظلمات السجون

"سارة" فتاة لم تبلغ من العمر الثلاثين، وجدت نفسها محاصرة بالديون لاقتراضها مبلغ قدره 55 ألف جنيه حتى تستطيع الإنفاق على علاج والدتها المريضة، لكن شاء القدر أن تموت الأم من المرض وتحاصر الفتاة بالديون، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات بعدما رفع الدائن عليها قضية بوصل أمانة على بياض، ولحسن نية "سارة" في مساعدة والدتها كان من نصيبها العفو الرئاسي عن الغارمات فلم تقض إلا شهرين خلف الأسوار كما ساعدتها إحدى المؤسسات الخيرية في سداد الدين.



وتعبر "سارة" عن امتنانها لكل من ساعدها في الخروج من السجن وسداد الديون قائلة "شالوا من عليا حمل تقيل عمري ما كنت هعرف أحله"، وتوضح أنها التقت بالكثير من الغارمات مثلها داخل السجن، وكل فتاة منهم كانت لها قصة مختلفة ومؤثرة مما كانت هذه الحالات سبب في صبر سارة داخل السجن وجعلتها متأملة خيرا في الله أن يفرج عنها هذا الهم، وبالفعل استطاعت سارة الآن مواصلة حياتها بشكل طبيعي والعمل في تجميع العطور المركبة لبيعها في الأسواق المحلية وتوزيعها على محال بيع العطور.





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