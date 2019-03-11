موسكو: قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يصل لـ"أوفا" الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا قد وصل إلى مدينة أوفا في جمهورية باشكيريا الروسية.



وقال نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، خلال مسيرة نظمت استقبالا لهذا القطار، اليوم الإثنين: "إن هذا العمل يحظى باهتمام حقيقي لدى المواطنين في روسيا"، مشيرا إلى أن أكثر من 150 ألف شخص زاروا معروضات القطار على مدار أكثر من أسبوعين.



وأضاف: "إن معروضات القطار تتضمن الكثير من مقتنيات سلاح المهندسين الروس، حيث إن وحدة من الجنود التابعة للواء الهندسي-12 المنتشرة في باشكيريا قد ساهمت بشكل كبير في عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في سوريا، خاصة في مدينة تدمر السورية".



يُذكر أن مسيرة قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا، الذي يُطلق عليه "نقطة التحول السوري"، انطلقت في موسكو في 23 فبرايرالماضي، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيقطع القطار، الذي يحمل أسلحة ومعدات تم الاستيلاء عليها من المسلحين في سوريا، حوالي 29 ألف كيلومتر، وسينهي رحلته في حديقة "باتريوت" بالقرب من العاصمة موسكو في أبريل المقبل.