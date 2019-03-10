بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد real madrid الدورى الاسبانى الشوط الثانى live hd7
يلتقى ريال مدريد
بلد الوليد اليوم الاحد 10/3/2019 ضمن مباريات الدورى الاسبانى | مشاهدة مباراة يلا
شوت yalla shoot
تقام مباراة ريال
مدريد وبلد الوليد اليوم الاحد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا في تمام الساعة عشرة إلا
ربع بتوقيت القاهرة وفى الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشرة إلا ربع
بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد رابط الاسطورة مجانى عبر قناة
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