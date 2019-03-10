بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد real madrid الدورى الاسبانى الشوط الثانى live hd7

يلتقى ريال مدريد بلد الوليد اليوم الاحد 10/3/2019 ضمن مباريات الدورى الاسبانى | مشاهدة مباراة يلا شوت yalla shoot

تقام مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم الاحد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا في تمام الساعة عشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة وفى الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد رابط الاسطورة مجانى عبر قناة beIN SPORTS HD 3

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