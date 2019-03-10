هاجم سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، لاعبى الملكى قبل انطلاق المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بلد الوليد المقرر إقامتها العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الليجا.









سولاري يهاجم لاعبى ريال مدريد قبل مباراة بلد الوليد

سولاري مدرب ريال مدريد

سولاري مدرب ريال مدريد

وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سولارى حرص على توجيه رسالة صارمة إلى لاعبى الفريق الملكى قبل مواجهة بلد الوليد مساء اليوم، الأحد، أخطرهم فيها بأنهم لم يصلوا إلى المستوى المتوقع فى المباريات التى أقيمت بالأسابيع الأخيرة.





وكان ريال مدريد مر بأسبوع قاسٍ ودع خلاله بطولتى كأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن سباق المنافسة على لقب الدورى الإسبانى.





وأوضحت الصحيفة أن سولارى خص فى حديثه خلال جلسته مع اللاعبين الثلاثى المنبوذ فى الفريق إيسكو وجاريث بيل ومارسيلو.





وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو أغضب سولاري، بسبب أنه لم يستقل حافلة الفريق مع اللاعبين عقب مباراة أياكس في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدم اهتمامه بوزنه.





وأكد مدرب ريال مدريد أن مارسيلو فشل في تطوير مستواه هذا الموسم، ولهذا السبب داوم الجلوس على مقاعد البدلاء.





وحول مستوى بيل الذي سبق أن دافع عنه سولاري في الماضي، فإن المدير الفنى الأرجنتينى أكد أن اللاعب الويلزى لم يرق إلى مستوى التوقعات.



