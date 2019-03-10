القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

مباريات
الأحد 10/مارس/2019 - 10:41 م

بي ان سبورت live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر | مباشر

بي ان سبورت live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر | مباشر

بي ان سبورت live
dostor.org/2548242

بي ان سبورت live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر | مباشر


هاجم سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، لاعبى الملكى قبل انطلاق المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بلد الوليد المقرر إقامتها العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الليجا.

 
 

سولاري يهاجم لاعبى ريال مدريد قبل مباراة بلد الوليد
 
سولاري مدرب ريال مدريد
سولاري مدرب ريال مدريد
وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سولارى حرص على توجيه رسالة صارمة إلى لاعبى الفريق الملكى قبل مواجهة بلد الوليد مساء اليوم، الأحد، أخطرهم فيها بأنهم لم يصلوا إلى المستوى المتوقع فى المباريات التى أقيمت بالأسابيع الأخيرة.

وكان ريال مدريد مر بأسبوع قاسٍ ودع خلاله بطولتى كأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن سباق المنافسة على لقب الدورى الإسبانى.

وأوضحت الصحيفة أن سولارى خص فى حديثه خلال جلسته مع اللاعبين الثلاثى المنبوذ فى الفريق إيسكو وجاريث بيل ومارسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو أغضب سولاري، بسبب أنه لم يستقل حافلة الفريق مع اللاعبين عقب مباراة أياكس في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدم اهتمامه بوزنه.

وأكد مدرب ريال مدريد أن مارسيلو فشل في تطوير مستواه هذا الموسم، ولهذا السبب داوم الجلوس على مقاعد البدلاء.

وحول مستوى بيل الذي سبق أن دافع عنه سولاري في الماضي، فإن المدير الفنى الأرجنتينى أكد أن اللاعب الويلزى لم يرق إلى مستوى التوقعات.

وأخطر المدرب الأرجنتينى الثلاثى تونى كروس وماركو أسينسيو أيضًا أنهما يعانيان على مستوى السرعة فى الفترة الأخيرة.



بي ان سبورت live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر | مباشر


موضوعات متعلقة

كورة ستار مشاهدة مباراة real madrid vs valladolid بث مباشر

kora online بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

الان مشاهدة مباراة real madrid vs valladolid بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد الان بدون تقطيع

اقرأ أيضًا
منذ يوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ يوم

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

بث مباشر .. مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية

الباز يطالب الرئيس بتشكيل لجنة لكتابة تاريخ موثق لأحداث يناير 2011

السر العظيم.. عالم آثار يكشف عن وجود سلم خفى أسفل أبوالهول

بالصور.. التفاصيل الكاملة لمزايدة البحر الأحمر للتنقيب عن النفط

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

ألبومات الصور

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

الكشف على 65 ألف طالب بحملة السمنة والتقزم بأسوان خلال 5 أيام

"تضامن الإسكندرية" تبحث حالات11 أسرة من متضرري حريق مصنع الزبادي

رياضة

تغريم حميد أحداد 300 ألف جنيه بسبب وقوفه على الكرة

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

فرص الزمالك فى الصعود إلى ربع نهائي الكونفدرالية

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

ads
كشكول

وفد بجامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون للقوات المسلحة

علوم الأزهر تكرم "خوارزمي العصر " الفائز بجائزة نكروما

"هي والحداثة" معرض جديد برحاب فنون جميلة حلوان

بدء تفعيل مشاركة طلاب طنطا في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

غدًا.. بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

وفاة الملاكمة فريدا ابنة جورج فورمان في ظروف غامضة

الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎