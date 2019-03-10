بي ان سبورت live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر | مباشر
بي ان سبورت live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر | مباشر
بي ان سبورت live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مباشر | مباشر
شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الحادية عشرة والذي أقيم بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات الشقيقة، تحت ...
أجرى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، و"أرمان إيساغالييف" سفير جمهورية كازاخستان، منذ قليل، زيارة إلى متحف سوهاج القومي، وذلك بمصاحبة إيلمان جولد سوف المستشار الثقافي لكازاخستان بالقاهرة، والدكتور ...
أسفرت حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" لجميع طلاب المرحلة الابتدائية، والتي انطلقت من يوم 6 مارس، عن الكشف على 65.794 طالب بمدارس الريف والحضر بمحافظة أسوان، وتستمر حتى 20 من الشهر ...