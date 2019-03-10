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الأحد 10/مارس/2019 - 10:29 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 10/3/2019 الدوري الإسباني يلا شوت | كورة لايف KORA STAR

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بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 10/3/2019 الدوري الإسباني يلا شوت | كورة لايف KORA STAR

يلا شوت نوفر لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم 10-3-2019 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

دافع المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، عن نفسه اليوم السبت، إزاء الانتقادات الموجهة إليه جراء هزيمة فريقه في ثلاث بطولات في أسبوع واحد، وأكد أن مستوى بعض اللاعبين لم يكن على مستوى "عظمة شعار" النادي الملكي.

وقال سولاري بحزم في مؤتمر صحافي عشية مواجهة بلد الوليد: "غالبية اللاعبين على مستوى عظمة شعار الريال والذين ليسوا على هذا المستوى أبلغتهم بذلك بنفسي، ويعرفون ذلك عن طريقي".

وبسؤاله عن إيسكو ألاركون، ذكر المدرب الأرجنتيني أنه ليس في "كامل لياقته البدنية" و"لا التنافسية"، ليبرر بذلك استبعاده من المشاركة في مواجهة أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن قرار سولاري بعدم استدعاء إيسكو قد أثار غضبه بشدة، ما دفعه للامتناع عن ركوب الحافلة في الطريق إلى الملعب الثلاثاء الماضي، لخوض المباراة، رغم أنه عاد وقدم اعتذاراً للنادي لاحقاً.

وفي هذا الصدد، قال: "المسائل الانضباطية نديرها بشكل داخلي وخاص، ما هو رياضي يمضي كما يسير دائماً ولا يتغير، ومن أجل اللعب ينبغي أن تكون أولاً في كامل لياقتك البدنية ولاحقاً تحاول فهم الطريقة التنافسية، هذا لا يمكن تجاوزه". 

بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 10/3/2019 الدوري الإسباني يلا شوت | كورة لايف KORA STAR


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