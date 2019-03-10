ريال مدريد يلا شوت الان.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد - الشوط الاول - yalla shoot

يواجه فريق ريال مدريد بلد الوليد اليوم الاحد 10-3-2019 بدون تقطيع بث مباشر ضمن مباريات الدوري الاسباني يلا شوت

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