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الأحد 10/مارس/2019 - 09:47 م

يلا شوت حصري انطلاق الشوط الثانى | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم 10/3/2019 رابط يوتيوب لايف ماتش الزمالك ضد جورماهيا البطولة الكونفدرالية الأفريقية بدون تقطيع

يلا شوت حصري انطلاق الشوط الثانى | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم 10/3/2019 رابط يوتيوب لايف ماتش الزمالك ضد جورماهيا البطولة الكونفدرالية الأفريقية بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا
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مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد 10/3/2019 رابط لايف يوتيوب بث حي ماتش الزمالك المصري ضد جورماهيا الكيني، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يستضيف الفارس الأبيض نظيره جورماهيا الكيني على أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية في ظل حضور 10 آلاف مشجع، ويسعى نادي نجوم القلعة البيضاء لاستكمال مشوار البطولة وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة، حيث يتصدر المجموعة الرابعة فريق نصر حسين داي الجزائري برصيد 7 نقاط ويليه فريق جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل المجموعة بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، ولذلك سيكون الزمالك حاضرا لقاء اليوم من أجل الفوز على ضيفه الكيني والوصول للنقطة الثامنة رافعا شعار لابديل عن الفوز في حين يسعى الضيف لاقتناص الفوز في مباراة صعبة وقوية خارج الديار، وينتظر عشاق الساحرة االمستديرة وجمهور االزمالك االسهرة الكروية الرائعة اليوم لدعم الأبيض وعلى أمل أن يحسن الزمالك ترتيبه في المجموعة بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية Zamalek بدون تقطيع.

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا، يدخل نادي الزمالك لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثالث في االمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط حققهم من خلال التعادل في االثلاث جولات الأولى والفوز الأخير في الجولة الرابعة على بترو أتلتيكو بهدف دون رد، لذلك يسعى الزمالك لتكرار نغمات الفوز، وقد طاالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات واستغلال الأرض والجمهور في تحقيق الفوز الذي يجعل الزمالك يقترب من التأهل للدور القادم وذلك قبل الجولة الأخيرة والحاسمة والتي ستقام بالجزائر يوم 17 من مارس الجاري أمام نصر حسين داي حيث ستكون مباراة قوية كونها أمام متصدر المجموعة وعلى أرضه لذلك لابد من الفوز اليوم حتى لا يتعقد موقف الزمالك في البطولة، مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الكونفيدرالية الأفريقية 2019.

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