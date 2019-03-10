يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد الان بدون تقطيع

الكشف على 65 ألف طالب بحملة السمنة والتقزم بأسوان خلال 5 أيام

أسفرت حملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" لجميع طلاب المرحلة الابتدائية، والتي انطلقت من يوم 6 مارس، عن الكشف على 65.794 طالب بمدارس الريف والحضر بمحافظة أسوان، وتستمر حتى 20 من الشهر ...