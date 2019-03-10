كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى live hd7 بالكونفدرالية

يلتقى فريق الزمالك نظيره جورماهيا الكينى، على ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية





يقدم موقع "الدستور اون لاين" خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بث مباشر اون لاين اليوم 10-03-2019 فى الكونفدرالية الافريقية.





يدخل الزمالك اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق جورماهيا الكينى المركز الثانى، برصيد 6 نقاط، ويتربع قمة المجموعة نصر حسين داي الجزائرى برصيد 7 نقاط، ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط.





موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكونغولى بالكونفيدرالية





تذاع مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى





ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، التي تقام على استاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9 مساءً.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، في حين يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد نقاط 6.