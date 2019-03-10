بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي بدون تقطيع

يلا شوت ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool ، يدخل ليفربول مباراة اليوم ضد بيرنلي برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الفائز على واتفورد بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق النجم السابق لليفربول رحيم سترلينج، ويأمل يورغن كلوب في تحقيق الفوز والوصول للنقطة 73 قبل فتح الملف الأوروبي، في حين يحتل بيرنلي خصم ليفربول في لقاء اليوم المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، لذا ينتظر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم أن تشهد إثارة كبيرة بسبب الصراع على القمة والقاع، وسنضيف لكم بث مباشر ليفربول وبيرنلي يلا شوت بدون تقطيع.









تأتي مباراة ليفربول وبيرنلي قد 72 ساعة من مواجهة الفريق في دوري الأبطال الحاسمة أمام بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد فشل الفريق الإنجليزي في تحقيق الفوز على البايرن في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، ويعتبر هذا الأسبوع حاسم للريدز على كافة المستويات قبيل بداية فترة التوقف الدولي، وسنضيف لكم رابط يلا شوت بث مباشر ليفربول وبيرنلي اليوم اونلاين قبل بداية اللقاء.







