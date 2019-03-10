الان مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | لايف الاسطورة | كورة اون لاين

يدخل فريق ليفربول، في مواجهة قوية أمام نظيره بيرنلي، في الثانية ظهر اليوم الأحد 10 مارس 2019، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.





ويحل بيرنلي ضيفًا على فريق ليفربول في الثانية ظهر اليوم الأحد في مباراة نارية لحساب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، على ملعب أنفيلد اليوم الأحد 10 مارس 2019.





وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 2.



