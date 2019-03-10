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يلا شوت ليفربول وبيرنلي Liverpool VS Burnley بث مباشر | رابط بيرنلى ضد ليفربول “الاسطورة Livehd7” تابع لايف كورة ستار ترتيب الليفر في جدول الدوري

يلا شوت ليفربول وبيرنلي Liverpool VS Burnley بث مباشر | رابط بيرنلى ضد ليفربول “الاسطورة Livehd7” تابع لايف كورة ستار ترتيب الليفر في جدول الدوري

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي
الدستور مباشر
dostor.org/2546976

يلا شوت ليفربول وبيرنلي يلا شوت ليفربول وبيرنلي نادي ليفربول يمتلك فرصة التقدم والفوز، بما أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، ويمتلك ليفربول فرصة الفوز وتقليص فارق النقاط مع السيتي إلى نقطة واحدة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى مميز من خلال التحديثات.

ترتيب الفرق بالدوري
ليفربول في وصافة الدوري الآن، ويحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، على بعد أربعة نقاط من مانشستر سيتي الذي لعب 30 مباراة، ولكن ليفربول لعب 29 مباراة فقط، ولديه الفرصة في تقليص فارق النقاط إلى نقطة واحدة مع المان سيتي، ليفربول لعب 29 مباراة، وفاز في 21 مباراة كاملة، ولكنه تعادل في سبع مباريات، ولم يخسر سوى في مباراة وحيدة منذ بداية الدوري، وهو أفضل دفاع بالدوري حيث استقبلت شباكه 15 هدف فقط، وسجل ليفربول في مرمى المنافسين 64 هدف، وللريدز فارق أهداف 49 هدف حتى الآن.

لن تصدق عزيزي القارئ، أن نادي ليفربول هو ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد نادي مانشستر يونايتد، حيث فاز المان يونايتد بالدوري 20 مرة، ويليه نادي ليفربول الذي فاز باللقب في 18 بطولة من قبل، آخرها منذ عام 1990، وحصل على المركز الثاني الوصيف في الدوري في 12 بطولة، ويأمل أبناء يورجن كلوب في الفوز بالدوري هذا الموسم بعد طول غياب بلغ 29 سنة بدون فوز بلقب الدوري الإنجليزي، وليفربول لازال يمتلك الفرصة قبل نهاية الموسم.

بدأت المواجهات بين الفرق منذ عام 2005، حينما فاز نادي بيرنلي على ليفربول بنتيجة هدف مقابل لاشئ، ونتائج المواجهات المباشرة تصب في صالح نادي ليفربول، حيث إلتقى الناديين في 11 مباراة، فاز نادي ليفربول في سبع مباريات، وتعادل الناديين في مبارتين، بينما فاز نادي بيرنلي على الريدز في مبارتين فقط، وفي دوري عام 2009-2010، فاز ليفربول على بيرنلى بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ في مباراة الذهاب، وفاز بنفس النتيجة 4-0 في مباراة العودة، وتعد هي أكبر هزيمة لنادي بيرنلي على يد ليفربول.

انتهت مباراة الذهاب في يوم 5 ديسمبر 2018 بين ليفربول وبيرنلي بفوز الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل أهداف نادي ليفربول اللاعب جيمس ميلنر، واللاعب روبرتو فيرمينو واللاعب شاكيري، بينما سجل هدف بيرنلي اللاعب جاك كورك، وغاب محمد صلاح عن التسجيل في تلك المباراة، ونتابع مباراة اليوم.

بطاقة المباراة
مباراة ليفربول ضد بيرنلي
الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي
على ملعب أنفيلد “ليفربول”
الحكم أندريه مارينر
تعليق خالد الحدي
مبارة الإياب
نتيجة مباراة الذهاب فوز ليفربول 3-1
توقيت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت السعودية
القنوات الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي 2
البث المباشر

قبل المباراة بقليل، نتابع معكم البث المباشر الخاص باللقاء اليوم، وذلك من أجل متابعة أفضل للدوري الإنجليزي الممتاز، ونتابع معكم بث مباراة ليفربول ضد بيرنلي، ونقوم بتحديث الرابط، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة، ونتابع مباريات اليوم بشكل عام.

نرصد معكم يلا شوت ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019، وذلك على شاشة بي إن سبورت إتش دي، القناة الناقلة للدوري الإنجليزي، ونتابع معكم رابط الاسطورة لايف Livehd7 تابع لايف مباراة ليفربول ضد بيرنلي، مباراة العودة على ملعب أنفيلد، ونتابع معكم المباراة وسط ترقب من الجماهير في إستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حلق السيتي في الصدارة، ولكن ليفربول يمتلك فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حالة الفوز اليوم.

يستضيف نادي ليفربول نادي بيرنلي اليوم على ملعب أنفيلد، بعد أن فشل محمد صلاح في التسجيل في مباراة الذهاب، يأمل الجماهير في تسجيله اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف لصالح الريدز، ونتابع مباراة العودة اليوم وسط أمل من جماهير الريدز في إقتناص الثلاث نقاط، والإقتراب من السيتي المتصدر لجدول الترتيب حتى الآن.


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