بث مباشر| مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد 10-3-2019

تقدم "الدستور لايف" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد 10-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي، التي تقام على ملعب أنفيلد، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 2 مساءً.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، في حين يحتل فيتا المركز السادس عشر برصيد نقاط 30.



