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السبت 09/مارس/2019 - 09:07 م

صلاح اساسي - مشاهدة مباراة ليفربول اليوم - شاهد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان - ليفربول وبيرنلي

صلاح اساسي - مشاهدة مباراة ليفربول اليوم - شاهد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الان - ليفربول وبيرنلي

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر
محمد عبدالله
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يواجه ليفربول الانجليزي ضيفه بيرنلي في الساعة الثانية ظهر اليوم الاحد 10-30-2019 ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفاً برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.

زملاء النجم محمد صلاح مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي من اجل التتويج بلقب البريميرليج الذي غاب عن الريدز لاعوام كثيرة.

ينقل لكم الدستور بثًا مباشرًا، لمباراة ليفربول وبيرنلى، المقرر إقامتها فى الساعة الثانية مساء اليوم، ضمن مباريات الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد مانشستر سيتى المتصدر.

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